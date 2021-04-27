Во Львове умер известный драматург и писатель: основал "Галичина-фильм"

Во Львове скончался известный писатель, драматург, киносценарист и основатель первой независимой киностудии "Галичина-фильм" Василий Босович. Он не дожил всего несколько дней до своего 80-летия.

Об этом сообщила родственница Эля Босович на своей странице в Facebook.

"Сегодня от нас ушла выдающаяся личность – писатель и драматург, мечтатель, большой патриот Украины, основатель первой в Украине независимой киностудии "Галичина-фильм". Мне он был хорошим свекром, который всегда интересовался жизненными и творческими событиями моей жизни, моим детям прекрасным дедом, причудливым на разные забавы, а мужу – лучшим отцом. Пусть светлая память о нем живет среди его коллег, друзей и родных, пусть земля будет пухом для его истощенного болезнью тела, и пусть душа обретет вечный мир и спокойствие среди неизведанных для людей небес", - сказано в сообщении.

Биография Василия Босовича

Василий Босович родился 1 мая 1942 года в Ивано-Франковске (на то время – Станиславе). Окончил Львовское высшее военно-политическое училище, факультет журналистики, в 1967 году. После – Львовский полиграфический институт им. Федорова.

Работал редактором и журналистом в местных изданиях. В 1989 году основал первую независимую киностудию "Галичина-фильм". Студия занималась съемками клипов, телевизионных и анимационных фильмов. Василий Босович с 1990 года был директор киностудии, а также художественным руководителем.

Он автор таких пьес и сценариев как "Олекса Довбуш", "Князь Данило Галицкий", "Железные солдаты", Заложники", "Для домашнего огня", "Дорогой ценой", "Золотая пыль", "Ковчег", "Перед вторым пришествием".

Босович стал продюсером двух художественных и почти тридцати документальных фильмов. В 1995 году стал лауреатом Государственной премии в области драматургии и театрального искусства имени Котляревского, а в 2008 году получил первую премию за сценарий к фильму "Ангел с патефоном" на "Коронации слова".