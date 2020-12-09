Умер известный советский актер, который начинал карьеру в Киеве

В Москве умер Вячеслав Езепов (фото: pixabay.com)

В среду, 9 декабря, в Москве скончался известный советский артист Вячеслав Езепов. Актеру Малого театра было 79 лет. Он запомнился зрителям по фильмам "Хождение по мукам", "История одной любви", "Карл Маркс. Молодые годы", "Зонтик для новобрачных", "Последняя дорога", "34-ый скорый" и др.

О смерти артиста рассказали в Малом театре, где Езепов прослужил 53 года, и особенно прославился исполнением роли короля Испании Карла V в комедии Скриба и Легуве "Тайны Мадридского двора".

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове, где в то время находилась в эвакуации его семья. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и его приняли в труппу Русского академического театра им. Леси Украинки в Киеве.

Вячеслав Езепов (фото: maly.ru)

На сцене театра им. Леси Украинки Вячеслав Иванович сыграл ряд ведущих ролей, и получил успех как у зрителей, так и у критиков. Роль Антона Чехова в пьесе "Насмешливое мое счастье" Езепов продолжал играть и после ухода из театра Леси Украинки. Тогда он специально приезжал из Москвы в Киев.

В 1975 году в Украине ему присвоили звание Заслуженного артиста УССР, а в 2004 году он получил звание Народного артиста Украины.

В 2017 году актер впервые попробовал себя в качестве режиссера-постановщика. Для своего дебюта он выбрал "Маленькие трагедии" Пушкина, а также начал работу в художественных фильмах.

Напомним, скончался знаменитый советский актер из "Собачьего сердца" Борис Плотников.

Ранее в Киеве после осложнений коронавирусной болезни умер известный украинский актер театра и кино Олег Модзелевский.