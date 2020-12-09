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Помер відомий радянський актор, який починав кар'єру в Києві

Москва, Середа 09 грудня 2020 19:52
Помер відомий радянський актор, який починав кар'єру в Києві
У Москві помер В'ячеслав Езепов (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 9 грудня, у Москві помер відомий радянський артист В'ячеслав Езепов. Актору Малого театру було 79 років. Він запам'ятався глядачам за фільмами "Ходіння по муках", "Історія одного кохання", "Карл Маркс. Молоді роки", "Парасолька для молодят", "Остання дорога", "34-й швидкий" і ін.

Про смерть артиста розповіли в Малому театрі, де Езепов прослужив 53 роки, і особливо прославився виконанням ролі короля Іспанії Карла V в комедії Скріба і Легуве "Таємниці Мадридського двору".

В'ячеслав Езепов народився 7 жовтня 1941 року в Саратові, де в той час перебувала в евакуації його сім'я. У 1963 році закінчив Школу-студію МХАТ і його прийняли в трупу Російського академічного театру ім. Лесі Українки в Києві.

Помер відомий радянський актор, який починав кар'єру в Києві

В'ячеслав Езепов (фото: maly.ru)

На сцені театру ім. Лесі Українки В'ячеслав Іванович зіграв ряд провідних ролей, і отримав успіх як у глядачів, так і у критиків. Роль Антона Чехова у п'єсі "Насмішкувате моє щастя" Езепов продовжував грати і після відходу з театру Лесі Українки. Тоді він спеціально приїжджав з Москви в Київ.

У 1975 році в Україні йому надали звання Заслуженого артиста УРСР, а у 2004 році він отримав звання Народного артиста України.

У 2017 році актор вперше спробував себе як режисер-постановник. Для свого дебюту він вибрав "Маленькі трагедії" Пушкіна, а також почав роботу в художніх фільмах.

Нагадаємо, помер знаменитий радянський актор з "Собачого серця" Борис Плотніков.

Раніше в Києві після ускладнень коронавірусної хвороби помер відомий український актор театру і кіно Олег Модзелевский.

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