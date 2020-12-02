Умер знаменитый советский актер из "Собачьего сердца"

Умер актер Борис Плотников (кадр из к/ф "Собачье сердце")

Умер знаменитый актер, сыгравший одну из ведущих ролей в культовом "Собачьем сердце"

В Москве умер знаменитый российский актер Борис Плотников. Ранее ему диагностировали коронавирус. Актер наиболее известен по роли доктора Борменталя в культовом фильме "Собачье сердце".

Плотникову был 71 год, пишет ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил ректор ГИТИСа.

Плотников до болезни трудился в театральном институте, где был профессором кафедры..

Борис Григорьевич Плотников в первую очередь известен, как театральный актер. Некоторое время он служил в Свердловском ТЮЗе, а с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в "Вишневом саду", "Бешеных деньгах" и других. Также Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

Умер Борис Плотников

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение". А самой заметной стала его роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Сцена из фильма "Собачье сердце"

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