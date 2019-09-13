Когда она улыбается: Зеленский "взорвал" сеть словами о первой леди (фото)

Владимир и Елена Зеленские (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский трогательно рассказал о том, что для него счастье

Владимир Зеленский опубликовал на свой личной странице в Facebook новый пост, в котором рассказал о том, что для него счастье, и каким оно должно быть для украинцев.

Президент разместил совместное фото с супругой Еленой Зеленской и признался, что для него счастье - когда она рядом и улыбается.

"Что я могу сказать о счастье? Что это значит для меня, для моей семьи, для моей жены? Она здесь. Когда она улыбается - я счастлив. Счастье - это счастливая семья", - написал Зеленский.

Кроме того, президент Украины написал, что украинцы смогут стать счастливыми тогда, когда одолеют главных врагов - войну, бедность, коррупцию и зависть.

Владимир и Елена Зеленские (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

Пользователей сети невероятно взволновала эта публикация. Они оставляют множество комментариев под Facebook-постом президента.

В точку. Браво, Владимир Александрович.

Золотые и искренние слова от сердца, господин президент.

Какие трогательные слова. Вы настоящий любящий муж и пример для многих.

Лучшему президенту Украины желаю успехов в нелегком труде и конечно же большого человеческого счастья.

Вы настоящий мужчина... Удачи вам во всем.

Зеленский рассказал о счастье с супругой Еленой (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

К слову, недавно соратники Зеленского показали, как вывозили украинских узников из Москвы. В сети опубликовали уникальные кадры посадки на самолет наших героев.

Ранее также сообщалось, что у Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным.