Охрана Зеленского оказалась лучшей в мире: потрясающие фото

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Охранники президента Владимира Зеленского показали свои таланты на международных соревнованиях

Служба безопасности президента Украины Владимира Зеленского оказалась лучшей в мире. Об этом говорится на странице Офиса президента в Facebook.

Так, команда охраны Зеленского завоевала золото на нынешних престижных международных соревнованиях - Чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard 2019.

Охрана Зеленского победила на соревнованиях Bodyguard 2019 (фото: facebook.com/president.gov.ua)

За победу в турнире соревновались 26 команд, которые состояли из охранников глав других государств.

В рамках соревнований охрана президента показала технику защиты во время пешего сопровождения гаранта, а также массовых мероприятий. Была продемонстрирована экстренная эвакуация первой особы, отражение атак в толпе, а также навыки рукопашного боя.

Охрана Зеленского победила на соревнованиях Bodyguard 2019 (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Служба безопасности президента также продемонстрировала поиск взрывчатки и преодоление препятствий во время экстремального вождения.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении пленных. Президент отметил, что все стороны договоренности о возвращении пленных были соблюдены как Россией, так и Украиной.

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным.