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У Зеленского появилась новая страница в соцсетях: что известно

STYLERПерсоны    13.09.2019 - 16:55
У Зеленского появилась новая страница в соцсетях: что известно
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский является активным пользователей соцсетей

У президента Украины Владимира Зеленского появилась еще одна страница, с которой он будет вещать о своих достижениях на посту главы страны. Зеленский присоединился к онлайн-мессенджеру Telegram.

Об этом идет речь на официальной странице Офиса президента Украины. В сообщении предлагают присоединится к личному каналу Владимира Зеленского.

У Зеленского появилась новая страница в соцсетях: что известно

Зеленський завел Telegram-канал (скрин: facebook.com/president.gov.ua/)

Стоит отметить, что судя по сообщениям в мессенджере, Владимир Зеленский ведет эту страницу уже достаточно долго, но Офис президента решил рассказать об єтом официально только сегодня, 13 сентября.

Пользователи сети с восторгом восприняли данную новость, оставляя под сообщением массу комментариев. Впрочем, и без сарказма от подписчиков президента не обошлось.

  • Искренне поздравляю с очередным достижением!
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  • Когда будет обещанная широкая пресс-конференция? День 116-й...

У Зеленского появилась новая страница в соцсетях: что известноУ Зеленского появилась новая страница в соцсетях: что известно

Зеленський завел Telegram-канал (скрин: facebook.com/president.gov.ua/)

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным.

К слову, недавно соратники Зеленского показали, как вывозили украинских узников из Москвы. В сети опубликовали уникальные кадры посадки на самолет.

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