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У Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 12:00
У Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным
Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Андрей Ермак рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Зеленский ведет переговоры с Владимиром Путиным на равных. При этом, никто из президентов не повышает тон и не хамит. Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

По словам Ермака, который, кстати, возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в столицу РФ, разговоры гарантов - всегда конструктивные, а у Путина ни разу не получилось что-то навязать Зеленскому.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был ровный разговор двух президентов", - рассказал Ермак в интервью УП.

Также он добавил, что голос во время этих разговоров никто не повышал.

"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - подчеркнул Ермак.

Напомним, бывший узник Кремля Николай Карпюк, которого освободили 7 сентября в рамках обмена пленными с РФ, рассказал какие ужасы ему пришлось пережить в российской тюрьме.

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