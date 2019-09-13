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Коли вона усміхається: Зеленський "підірвав" мережу словами про першу леді (фото)

STYLERПерсони    13.09.2019 - 20:46
Коли вона усміхається: Зеленський "підірвав" мережу словами про першу леді (фото)
Володимир і Олена Зеленські (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зворушливо розповів про те, що для нього щастя

Володимир Зеленський опублікував на свій особистій сторінці в Facebook новий допис, в якому розповів про те, що для нього щастя, і яким воно має бути для українців.

Президент розмістив спільне фото з дружиною Оленою Зеленською і зізнався, що для нього щастя - коли вона поруч і усміхається.

"Що я можу сказати про щастя? Що це значить для мене, для моєї сім'ї, для моєї дружини? Вона тут. Коли вона усміхається - я щасливий. Щастя - це щаслива родина", - написав Зеленський.

Крім того, президент України написав, що українці зможуть стати щасливими тоді, коли здолають головних ворогів - війну, бідність, корупцію та заздрість.

Коли вона усміхається: Зеленський &quot;підірвав&quot; мережу словами про першу леді (фото)

Володимир і Олена Зеленські (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

Користувачів мережі неймовірно схвилювала ця публікація. Вони залишають безліч коментарів під Facebook-постом президента.

  • В точку. Браво, Володимире Олександровичу.
  • Золоті і щирі слова від серця, пане президенте.
  • Які зворушливі слова. Ви справжній люблячий чоловік і приклад для багатьох.
  • Найкращому президентові України бажаю успіхів у нелегкій праці і звичайно ж великого людського щастя.
  • Ви справжній чоловік... Удачі вам у всьому.

Коли вона усміхається: Зеленський &quot;підірвав&quot; мережу словами про першу леді (фото)

Зеленський розповів про щастя з дружиною Оленою (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

До речі, нещодавно соратники Зеленського показали, як вивозили українських в'язнів з Москви. В мережі опублікували унікальні кадри посадки на літакнаших героїв.

Раніше також повідомлялося, що у Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним.

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