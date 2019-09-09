Соратники Зеленского показали, как вывозили пленных из Москвы (фото)

Обмен пленными (коллаж: РБК-Украина)

Украинских пленников освободили из лап Кремля

Украинские военнопленные моряки и политзаключенные Кремля вернулись в Украину в субботу, 7 сентября. Их обменяли по формуле 35 на 35. Соратники Владимира Зеленского - замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник Зеленского Андрей Ермак опубликовали на своих Facebook-страницах фотоотчет.

На снимках видно, как Тимошенко и Ермак встречают в Москве украинцев и летят с ними в самолете, который через пару часов приземлился на родной земле.

Первое опубликованное фото показывает 21-летнего Павла Гриба, которого задержали на территории Беларуси 24 августа 2017 и тайно перевезли в Россию. Его обвинили в подготовке теракта.

Обмен пленными (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Обмен пленными (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

На обратном пути чиновники общались с освобожденными из лап Кремля пленными, в том числе и с режиссером Олегом Сенцовым.

Обмен пленными (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Уже в Борисполе украинских героев лично встречал президент Украины, журналисты, а также родные, которые ждали своих любимых людей.

Обмен пленными (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Если моряки попали в плен в ноябре прошлого года, то Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму еще в мае 2014 - они провели в заключении более пяти лет.

К слову, Уляна Супрун рассказала о серьезных последствиях пребывания в неволе.

Ранее мы писали, что политзаключенный Павел Гриб дал первое интервью после освобождения.