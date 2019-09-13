ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)

STYLERПерсоны    13.09.2019 - 15:46
Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)
Зеленский получил подарок от Сенцова (коллаж: РБК-Украина)

Олег Сенцов обратился к президенту с просьбой

Политзаключенный Олег Сенцов, которого освободили из плена Кремля 7 сентября, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая проходит в Киеве, где сделал Владимиру Зеленскому символический подарок.

Сенцов положил в банку с сине-желтым флагом тюремный знак со своим изображением и фамилией - его он носил во время заключения. После чего бывший узник передал этот символ президенту с просьбой наполнить банку знаками других освобожденных украинцев.

Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)

Зеленский получил подарок от Сенцова (скрин видео: YouTube/Прямий)

Олег рассказал, что эта банка с синей и желтой полоской и надписью "Слава Украине!" очень раздражала тюремщиков. Они постоянно забирали символ, срывали флаг, растаптывали.

Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)

Зеленский получил подарок от Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

"Это была маленькая моя борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. У каждого своя судьба. И я вел свою маленькую борьбу, никому не известную, никому не заметную, один на один с этой системой", - рассказал Сенцов.

Моя маленькая борьба: Сенцов сделал Зеленскому символический подарок (видео)

Зеленский получил подарок от Сенцова (фото: yes-ukraine.org)

Стоит отметить, что на нагрудном тюремном знаке Олега Сенцова указано, что он "склонен к побегу".

"Господин президент, сделайте как можно быстрее, чтобы банка была полной", - резюмировал Олег Сенцов.

Зеленский получил подарок от Сенцова (видео: YouTube/Прямий)

Ранее мы писали, что Олег Сенцов наконец-то встретился с мамой и сыном, которые выехали из Крыма, как только увидели, что их родной человек ступил на украинскую землю в Борисполе.

Помогите моему папе: дочка моряка потеряла сознание во время обращения к Зеленскому Появились трогательные фото Зеленского с освобожденными моряками
Новости Украины Владимир ЗеленскийОлег Сенцов
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь