По улицам Киева гулял леопард: инцидент получил продолжение

В Киеве мужчина гулял по улице с леопардом (коллаж: РБК-Украина)

В центре Киева появился мужчина с леопардом на поводке

В Киеве недавно заметили неизвестного мужчину, который гулял с леопардом. Зоозащитники тут же стали бить в набат, прося опознать человека, который посадил животное на поводок и прогулялся по улице Льва Толстого неподалеку от Ботанического сада имени Фомина.

Кроме того, многие стали утверждать, что это вовсе не леопард, а "кот Ашера", что может жить в домашних условиях.

В Киевском зоопарке подтвердили, что на фото действительно леопард, а также рассказали, можно ли содержать это животное дома, пишет Сегодня.

Завош Аббасзаде, завотделом хищников, говорит, что содержание любого хищного животного представляет опасность, а особенно - выгул этого представителя кошачьих на улице.

"Животные из семейства кошачьих очень опасны, а леопард - самое непредсказуемое. Никто не знает, как поведет себя леопард и что у него в голове", - говорит эксперт.

По словам специалиста, если тигры прячутся перед нападением, другие животные могут рычать, то леопард атакует мгновенно. Чаще всего от леопардов страдают цирковые дрессировщики, даже несмотря на то, что воспитывают животных с самого детства.

В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Кроме того, многие подвиды леопардов занесены в Красную книгу. Содержание их дома или использование для развлечения категорически запрещено. Леопарду нужно особое помещение и специальная еда.

Для того, чтобы животное содержалось в приемлемых условиях, ему необходим двухэтажный вольер площадью не менее 30 квадратных метров (почти как однокомнатная квартира).

"Животное должно чувствовать себя, как в природе, и иметь возможность прыгать вверх и вниз, перемещаться", - добавил Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Также он предположил, что леопарда, скорее всего, купили за границей, и незаконно перевезли в Украину.

Меж тем, в сети не утихают споры о том, леопард ли это. Один из комментаторов пишет, что хозяин животного подтвердил, что "у него леопард".

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