Вулицями Києва гуляв леопард: інцидент отримав продовження

У Києві чоловік гуляв по вулиці з леопардом (колаж: РБК-Україна)

У центрі Києва з'явився чоловік з леопардом на повідку

У Києві нещодавно помітили невідомого чоловіка, який гуляв з леопардом. Зоозахисники тут же стали бити на сполох, просячи впізнати людину, яка посадила тварину на повідець і прогулялася по вулиці Льва Толстого неподалік від Ботанічного саду імені Фоміна.

Крім того, багато хто стверджував, що це зовсім не леопард, а "кіт Ашера", що може жити в домашніх умовах.

У Київському зоопарку підтвердили, що на фото дійсно леопард, а також розповіли, чи можна утримувати цю тварину вдома, пише Сегодня.

Завош Аббасзаде, заввідділом хижаків, каже, що утримування будь-якої хижої тварини становить небезпеку, а особливо - вигул цього представника котячих на вулиці.

"Тварини з сімейства котячих дуже небезпечні, а леопард - непередбачуваний. Ніхто не знає, як поведе себе леопард і що у нього в голові", - каже експерт.

За словами фахівця, якщо тигри ховаються перед нападом, інші тварини можуть гарчати, то леопард атакує миттєво. Найчастіше від леопардів страждають циркові дресирувальники, навіть незважаючи на те, що виховують тварин з самого дитинства.

У Києві чоловік гуляв з леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Крім того, багато підвидів леопардів занесені в Червону книгу. Утримування їх вдома або використання для розваги категорично заборонено. Леопардові потрібне особливе приміщення і спеціальна їжа.

Для того, щоб тварина жила в прийнятних умовах, їй необхіден двоповерховий вольєр площею не менше 30 квадратних метрів (майже як однокімнатна квартира).

"Тварина повинна відчувати себе, як у природі, і мати можливість стрибати вгору і вниз, переміщатися", - додав Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Також він припустив, що леопарда, швидше за все, купили за кордоном, та незаконно перевезли в Україну.

Між тим, в мережі не вщухають суперечки про те, леопард це чи ні. Один з коментаторів пише, що господар тварини підтвердив, що "у нього леопард".

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