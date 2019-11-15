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Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 20:11
Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото
В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: sb.by)

В Киеве мужчина выгуливал на поводке дикое животное

В Киеве заметили неизвестного мужчину, который выгуливал на поводке дикое животное. О происшествии сообщили зоозащитники из группы UAnimals на своей Facebook-странице.

Странную картину наблюдали прохожие неподалеку от Ботанического сада имени Фомина (на пересечении улиц Назаровская и Льва Толстого).

Зоозащитники просят опознать мужчину и сообщить информацию о нем. В группе настаивают, что леопард не является и не может быть домашним животным. А подобные "развлечения" несут угрозу, как для животного, так и для прохожих.

Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фотоМужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото

В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Пользователи сети возмущены подобным инцидентом, о чем они пишут в сотнях комментариев под публикацией.

  • Шикарная кицуня, но ее место не в поводке на улицах среди прохожих. Издевательство над таким свободолюбивым животным...
  • Существует ли возможность того, что леопард с ним сделает то, что обычно леопарды делают в природе с бабуинами?
  • Если леопард сожрет хозяина, будет справедливо.

Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото

Скрин комментариев

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