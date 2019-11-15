Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото

В Киеве мужчина выгуливал на поводке дикое животное
В Киеве заметили неизвестного мужчину, который выгуливал на поводке дикое животное. О происшествии сообщили зоозащитники из группы UAnimals на своей Facebook-странице.
Странную картину наблюдали прохожие неподалеку от Ботанического сада имени Фомина (на пересечении улиц Назаровская и Льва Толстого).
Зоозащитники просят опознать мужчину и сообщить информацию о нем. В группе настаивают, что леопард не является и не может быть домашним животным. А подобные "развлечения" несут угрозу, как для животного, так и для прохожих.
В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Пользователи сети возмущены подобным инцидентом, о чем они пишут в сотнях комментариев под публикацией.
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