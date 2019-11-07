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Во Львове медики борются за ногу 15-летней Олеси, на которую бросилась лошадь

STYLERПроисшествия    07.11.2019 - 20:28
Во Львове медики борются за ногу 15-летней Олеси, на которую бросилась лошадь
Во Львове лошадь покалечила девушку (фото: zaxid.net)

Во Львове лошадь сломала девочке ногу

Во Львове испуганные салютом лошади врезались в лавочку с людьми, в результате чего травму получил пожилой мужчина, а у 15-летней девочки открытый перелом ноги. Ребенку уже провели семь операций, а лучшие медики Львова и области борются за спасение ноги Олеси Шиян, пишет паблик Місто Лева в Telegram.

Инцидент произошел в начале ноября. С тех пор девочка каждый день в операционной. Дело в том, что в результате перелома была повреждена подколенная артерия. Кровоснабжение в ноге некоторое время было нарушено, что привело к серьезным последствиям.

Девочка находится во Львовской больнице "Охматдет". И каждый день медики проводят консилиум.

"Мы делаем все для того, чтобы спасти ребенку ногу, консультируемся с лучшими специалистами", - рассказала и. о. директора больницы Александра Бурда.

В пятницу, 8 ноября, в больницу приедут медики из львовского военного госпиталя, которые неоднократно спасали конечности раненых украинских военных.

Во Львове лошадь покалечила девушку (видео: YouTube/Varta)

Напомним, инцидент произошел в центре Львова с лошадьми, которые были впряжены в карету для прогулок. Животное резко рвонуло, испугавшись взрыва от салюта, и покалечило людей.

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