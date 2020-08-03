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Укрзализныця приостановила продажу билетов: какие поезда будут недоступны

Понедельник 03 августа 2020 18:55
Укрзализныця приостановила продажу билетов: какие поезда будут недоступны
Укрзализныця отменила продажу билетов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце рассказали, как будут компенсировать средства за купленные билеты

Укрзализныця закрыла продажу билетов на популярные поезда, которые проезжают через Луцк и Тернополь. Это связано с тем, что два региона оказались в "красной" зоне по распространению коронавируса. По новым правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 1 августа в Украине, в "красных" зонах будет временно запрещена работа общественного транспорта.

Поезда, которые будут курсировать через населенные пункты в "красной" зоне, не будут останавливаться и осуществлять посадку и высадку пассажиров. Детали рассказали на официальном сайте железной дороги.

Ограничения будут действовать для поездов:

  • №41 / 42 Днепр-Трускавец
  • №98 / 97 Ковель-Киев
  • №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка
  • №12 / 11 Одесса-Львов
  • №81 / 82 Киев-Ужгород
  • №49 / 50 Киев-Трускавец
  • №136 / 135 Черновцы-Одесса
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород
  • №110 / 109 Львов-Херсон
  • №86 / 85 Львов-Новоалексеевка
  • №715 / 716 Киев-Львов

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку до Луцка и Тернополя и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов. Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пассажиры потребовали остановить поезд в Тернополе, несмотря на карантин.

А также рассказывали о том, что в Луцке отказались вводить жесткий карантин.

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