Укрзализныця приостановила продажу билетов: какие поезда будут недоступны

Укрзализныця отменила продажу билетов (Коллаж РБК-Украина)

В Укрзализныце рассказали, как будут компенсировать средства за купленные билеты

Укрзализныця закрыла продажу билетов на популярные поезда, которые проезжают через Луцк и Тернополь. Это связано с тем, что два региона оказались в "красной" зоне по распространению коронавируса. По новым правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 1 августа в Украине, в "красных" зонах будет временно запрещена работа общественного транспорта.

Поезда, которые будут курсировать через населенные пункты в "красной" зоне, не будут останавливаться и осуществлять посадку и высадку пассажиров. Детали рассказали на официальном сайте железной дороги.

Ограничения будут действовать для поездов:

№41 / 42 Днепр-Трускавец

№98 / 97 Ковель-Киев

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка

№12 / 11 Одесса-Львов

№81 / 82 Киев-Ужгород

№49 / 50 Киев-Трускавец

№136 / 135 Черновцы-Одесса

№108 / 107 Одесса-Ужгород

№110 / 109 Львов-Херсон

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка

№715 / 716 Киев-Львов

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку до Луцка и Тернополя и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов. Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пассажиры потребовали остановить поезд в Тернополе, несмотря на карантин.

А также рассказывали о том, что в Луцке отказались вводить жесткий карантин.