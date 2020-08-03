Бунт в Тернополе: пассажиры потребовали остановить поезд в городе, несмотря на карантин

Фото: поезд (РБК-Украина)

Мэр города заявил, что поезд все же остановили

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци". Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что поезд ехал из Херсона.

Об этом сообщает "Погляд".

Как сообщается, в поезде ехали 85 тернополян, которые и устроили бунт.

"Ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда горожане подняли бунт, руководитель поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

Он также отметил, что в мэрию поступает много сообщений от граждан, которые недовольны новыми ограничениями из-за отнесения Тернополя к красной зоне. Надал зачитал следующее сообщение от 15 жителей города, которые стали заложниками поезда "Киев-Трускавец".

"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзализныця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в красную зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове", - озвучил мэр Тернополя.

Напомним, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Тернополь к красной зоне карантина, местная власть не будет ужесточать ограничения.

Однако, в полиции заявили, что в Тернопольской области будут контролировать соблюдение карантина при любых обстоятельствах.