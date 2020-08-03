Укрзалізниця призупинила продаж квитків: які потяги будуть недоступні

В Укрзалізниці розповіли, як будуть компенсувати кошти за куплені квитки
Укрзалізниця закрила продаж квитків на найпопулярніші потяги, які проїжджають через Луцьк і Тернопіль. Це пов'язано з тим, що два регіони опинилися в "червоній" зоні поширення коронавірусу. За новими правилами адаптивного карантину, які почали діяти з 1 серпня в Україні, у "червоних" зонах буде тимчасово заборонена робота громадського транспорту.
Потяги, які курсуватимуть через населені пункти в "червоній" зоні, не будуть зупинятися і здійснювати посадку і висадку пасажирів. Деталі розповіли на офіційному сайті залізниці.
"Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя й у зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків. Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі", - сказано в повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пасажири вимагали зупинити потяг у Тернополі, попри карантин.
А також розповідали про те, що у Луцьку відмовилися вводити жорсткий карантин.