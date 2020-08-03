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Луцк отказался вводить жесткий карантин

Луцк, Понедельник 03 августа 2020 12:40
Луцк отказался вводить жесткий карантин
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт

На внеочередном заседании Луцкого городского совета рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города к красной зоне карантина. В Луцке не будут вводить жесткий карантин.

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вносить дополнительные меры нет.

Издание пишет, что было предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт.

Также этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать правила зонального карантина.

РБК-Украина писало, что зоны карантина будут пересматриваться каждую пятницу.

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