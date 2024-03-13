"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на період весняних канікул: що змінилося
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках на період шкільних весняних канікул.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Facebook розповідає, що змінилося для українців.
Додаткові поїзди "Укрзалізниці"
Згідно з інформацією прес-служби УЗ, у період шкільних весняних канікул додаткові рейси курсуватимуть у найбільш затребуваних напрямках.
Поїзд №159/160 Київ - Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35.
З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 й прибуватиме до Києва о 18:44.
Поїзд №191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.
Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.
Поїзд №255/256 Київ - Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50.
У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.
Поїзд №192 Львів - Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.
Поїзд №195 Київ - Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18.
З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.
Поїзд №201/202 Харків - Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.
З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.
Поїзд №203/204 Дніпро - Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.
З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.
Групові дитячі перевезення
Прогнозуючи майбутній попит, "Укрзалізниця" вже зараз виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні 2024 року.
Заявки на групові перевезення приймаються за 35 днів до відправки поїзда за посиланням на офіційному сайті УЗ.
Коли у школярів України весняні канікули
Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.
Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:
- безпекової ситуації
- температурного режиму
- ситуації зі світлом (електроенергією)
Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
При цьому орієнтовний графік весняних канікул - з 25 до 31 березня 2024 року.
Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня поточного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільгові квитки від "Укрзалізниці" - хто із пасажирів може подорожувати дешевше.
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