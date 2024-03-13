"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на період весняних канікул: що змінилося

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках на період шкільних весняних канікул.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Facebook розповідає, що змінилося для українців.

Додаткові поїзди "Укрзалізниці"

Згідно з інформацією прес-служби УЗ, у період шкільних весняних канікул додаткові рейси курсуватимуть у найбільш затребуваних напрямках.

Поїзд №159/160 Київ - Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35.

З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 й прибуватиме до Києва о 18:44.

Поїзд №191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.

Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №255/256 Київ - Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50.

У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №192 Львів - Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

Поїзд №195 Київ - Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18.

З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

Поїзд №201/202 Харків - Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.

З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Поїзд №203/204 Дніпро - Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.

З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Групові дитячі перевезення

Прогнозуючи майбутній попит, "Укрзалізниця" вже зараз виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні 2024 року.

Заявки на групові перевезення приймаються за 35 днів до відправки поїзда за посиланням на офіційному сайті УЗ.

Коли у школярів України весняні канікули

Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.

Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:

безпекової ситуації

температурного режиму

ситуації зі світлом (електроенергією)

Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому орієнтовний графік весняних канікул - з 25 до 31 березня 2024 року.

Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня поточного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.