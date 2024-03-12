Пільгові квитки від Укрзалізниці: хто із пасажирів може дешевше подорожувати

Укрзалізниця надає деяким категоріям населення пільгові умови на проїзд. Для цього пасажирам потрібно пред'явити спеціальні документи.

Про те, хто може скористатись пільговими умовами, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці.

Раніше ми писали про те, що в "Укрзалізниці" стартував продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини.

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