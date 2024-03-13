"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период весенних каникул: что изменилось

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям на период школьных весенних каникул.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook рассказывает, что изменилось для украинцев.

Дополнительные поезда "Укрзализныци"

Согласно информации пресс-службы УЗ, в период школьных весенних каникул дополнительные рейсы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям.

Поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35.

Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.

Из Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

Поезд №255/256 Киев - Рахов курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50.

В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

Поезд №192 Львов - Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

Поезд №195 Киев - Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18.

Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19:25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6:19.

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09.

Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Поезд №203/204 Днепр - Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09.

Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Групповые детские перевозки

Прогнозируя предстоящий спрос, "Укрзализныця" уже сейчас выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте 2024 года.

Заявки на групповые перевозки принимаются за 35 дней до отправки поезда по ссылке на официальном сайте УЗ.

Когда у школьников Украины весенние каникулы

Реальные даты и продолжительность каникул для украинских школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.

В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:

ситуации с безопасностью

температурного режима

ситуации со светом (электроэнергией)

В то же время еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график весенних каникул - с 25 по 31 марта 2024 года.

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая этого года. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.