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УЗ запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

Четвер 07 березня 2024 13:50
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УЗ запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично Фото: "Укрзалізниця" запустила нову послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Послуга доступна для користувачів, які авторизовані через "Дія.Підпис". В режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Під час моніторингу конкретного потягу є можливість увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього необхідно:

  • внести дані пасажирів;
  • оплатити замовлення: під час активації функції одразу відбуватиметься знаття коштів. У разі скасування моніторингу або ж відсутності необхідних квитків - кошти повернуться на картку автоматично.

Якщо квитки будуть знайдені - користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку. Також у разі ввімкнення функції автовикупу - користувачам надходитиме повідомлення про вже викуплені квитки.

Для того, щоб долучитись до тестування функції необхідно завантажити застосунок:

"При використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - попереджає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту із Києва до Львова на ці вихідні. Також нещодавно було запущено із Харкова до Івано-Франківської області.

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Укрзалізниця
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