УЗ запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

"Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Послуга доступна для користувачів, які авторизовані через "Дія.Підпис". В режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Під час моніторингу конкретного потягу є можливість увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього необхідно:

внести дані пасажирів;

оплатити замовлення: під час активації функції одразу відбуватиметься знаття коштів. У разі скасування моніторингу або ж відсутності необхідних квитків - кошти повернуться на картку автоматично.

Якщо квитки будуть знайдені - користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку. Також у разі ввімкнення функції автовикупу - користувачам надходитиме повідомлення про вже викуплені квитки.

Для того, щоб долучитись до тестування функції необхідно завантажити застосунок:

"При використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - попереджає "Укрзалізниця".