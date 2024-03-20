В Україну прилетіли птахи-"розвідники" з особливою місією (фото)

В Україну повернулись рожеві фламінго

"У Національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли "розвідники" з Півдня. Вони будуть передавати інформацію "своїм" щодо можливості гніздування тут у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

Торік на Тузлівських лиманах 570 дорослих птахів прожили з 24 квітня до 31 грудня. Вони вперше в Україні привели малят. У 2017 році вони уже намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома.

"Вперше птахи "розвідники" великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері Туз була загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів. І ми тоді прогнозували, що вони скоро обов'язково загніздяться у нас. І ось у воєнний 2023 рік це сталося", - розповідають у нацпарку.

Рожеві фламінго повернулись в Україну (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Торік фламінго прилетіли в нацпарк у квітні, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка. Але там гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі - браконьєри, було багато свійських собак. Птахи збудували 270 гнізд, але залишили їх.

"У кінці червня 2023 року рожеві красені загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей. Фламінго вивели 192 пташенят. Працівникам нацпарку та його друзям вдалося провести кільцювання пташенят", - додають працівники нацпарку.

Серед дорослих були птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії. Два окольцованих молодих птаха були зареєстровані на зимівлі в Болгарії та Туреччині.

Рожеві фламінго повернулись в Україну (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")