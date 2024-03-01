На Тузлівських лиманах вперше зафіксували рідкісного птаха із "обличчям" у формі серця (фото)

Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" вперше зафіксували рідкісну сову сипуху, яка занесена до Червоної Книги України. Цей птах має унікальну форму "обличчя", що нагадує серце.

Що відомо про сову сипуху

Науковець розповів, що після шторму обстежував територію парку та зайшовши у спеціальний будиночок-бунгало, помітив рідкісного птаха. Після цього Русєв встановив фотопастку, щоб зафіксувати сову.

"Це найвідоміший представник ряду Совоподібних, який вперше зараз зареєстрований на території нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани". Пізніше ще декілька разів я зустрічав птаха тут, а потім встановив всередині бунгало фотопастку, щоб дізнатися чи він залітає на відпочинок у бунгало. І дійсно - вона "попалася" в об'єктив фотопастки", - каже Русєв.

"Обличчя" цього птаха - повністю біле, має серцеподібну форму. Сипухи - досить поширені птахи, які вважаються дуже корисними, бо контролюють популяцію мишей у природі. Її наукова назва - Tyto alba перекладається як "біла сова".

"Проте не слід плутати цю представницю родини Сипухових з білою совою із родини Совові, що має схожу назву, але відрізняється жовтими очима. Англійська назва цього птаха перекладається як "амбарна сова". Пов’язано це з тим, що сипухи зазвичай селяться в покинутих коморах", - пояснює вчений.

Фотопастка "спіймала" сову у бунгало, там вона ночує (фото: Facebook/Ivan Rusev)

Українська назва походить від сиплячих звуків, що характерні для цих птахів. Сипуха - єдиний вид Сипухових, що зустрічається на теренах України.

"Цей птах є гніздовим на Закарпатті та в західній й центральній частині Лісостепу. Іноді він зустрічається на півночі Одещини. Для полювання сова ссипуха потребує великих відкритих місцевостей: полів, боліт, луків. Зазвичай вона гніздиться на деревах поблизу полів або ж в покинутих спорудах (наприклад, коморах, голуб’ятнях, сараях) чи на руїнах", - говорить Русєв.

Сова сипуха є осілим видом. Вона цілий рік залишається в своєму середовищі існування та майже нікуди не мігрує. Оселившись в одному місці, ці птахи дуже прив’язуються до нього та голосними криками відганяють будь-яких чужинців.

При полюванні на здобич сипухи можуть літати зі швидкістю до 30 км/год. Ці птахи мають неймовірно чуйний слух та завдяки майже безшумному польоту підхоплюють гризунів, коли вони того не очікують.

"Зазвичай сипуха полює в сутінках, проте вона може бути активною і вдень. Подібно до будь-якого іншого виду сов, сипухи - виключно хижі птахи. Цікавий факт - пара сипух за рік знищує приблизно 5 тисяч гризунів, тому ці птахи в деяких країнах навіть спеціально приваблюються фермерами на поля. Цих птахів потрібно оберігати. Вони занесені у Червону книгу України", - додає вчений.

Сова сипуха (фото: Вікіпедія)