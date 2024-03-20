В Украину прилетели птицы-"разведчики" с особенной миссией (фото)

В Украину вернулись розовые фламинго

"В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели "разведчики" с Юга. Они будут передавать информацию "своим" о возможности гнездования здесь в 2024 году", - говорится в сообщении.

В прошлом году на Тузловских лиманах 570 взрослых птиц прожили с 24 апреля по 31 декабря. Они впервые в Украине привели малышей. В 2017 году они уже пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенца и судьба их неизвестна.

"Впервые птицы разведчики большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере Туз была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. Тогда ми прогнозировали, что они обязательно загнездятся у нас. И вот в военный 2023 год это произошло", - рассказывают в нацпарке.

Розовые фламинго вернулись в Украину (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

В прошлом году фламинго прилетели в нацпарк в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью - браконьеры, было много домашних собак. Птицы выстроили 270 гнезд, но оставили их.

"В конце июня 2023 года розовые красавцы загнездились на границе крупных Тузловских лиманов Шаганы и Алибей. Фламинго вывели 192 птенцов. Работникам нацпарка и его друзьям удалось провести кольцевание птенцов", - добавляют работники нацпарка.

Среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Две окольцованные молодые птицы были зарегистрированы на зимовке в Болгарии и Турции.

Розовые фламинго вернулись в Украину (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")