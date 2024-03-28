В Украину вернулась стая розовых фламинго: где они могут жить во время войны (фото)
В Украину, несмотря на войну и регулярные вражеские обстрелы, вернулась стая розовых фламинго. Они могут поселиться в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook рассказывает, что известно об этих птицах и их попытках сформировать колонию в Украине.
Как фламинго проводили "доразведку"
По словам руководителя научно-исследовательского отдела национального природного парка Ивана Русева, недавно в "Тузловские лиманы" прилетели несколько розовых фламинго - в разведку.
"Вероятно "доразведка" прошла успешно, потому что на днях стая розовых изюминок с Юга - пополнилась на 58 особей", - отмечается в сообщении.
Розовые фламинго в Украине (фото: facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")
Что птицы делают сейчас
Отмечается, что сейчас птицы:
- "исследуют" островные системы в нацпарке
- проводят "рекогностирование" (чтобы оценить возможность гнездования в 2024 году)
"Уровень воды в лиманах сейчас высок и такие безопасные для гнездования острова в заповедной зоне нацпарка есть. Но каждый день для фламинго есть риски от войны, поскольку птицы очень чувствительны", - рассказал ученый.
Речь идет о том, что при высокой шумовой нагрузке и "факторе беспокойства" эти птицы не смогут "воспроизводится".
Где могут обитать птицы (фото: facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")
Предыдущий опыт формирования колонии
Русев рассказал, что ранее - в 2017 году - фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк (недалеко от Крыма).
Тогда птицам удалось вывести всего лишь трех птенцов, однако дальнейшая их судьба неизвестна.
Позже птицы-"разведчики" большой стаей появились в Украине в 2021 году.
"В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере Туз была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. И мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся в Украине", - уточнил исследователь.
24 апреля 2023 года птицы снова появились в нацпарке. В мае они выбрали место для гнездования - на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка.
"Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись детишки, ночью - браконьеры, много домашних собак. Все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило их покинуть это опасное место", - рассказал эксперт.
Территория нацпарка (фото: facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")
Кольцевание птенцов фламинго
В конце июня 2023 года розовые фламинго загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.
"Работникам нацпарка и его друзьям удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. В этом нам помогли Украинское общество охраны птиц и Украинский Центр кольцевания птиц", - уточнил Русев.
Он подчеркнул, что это большой успех, ведь "тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов.
"Кстати, среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании", - подытожил специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тузловских лиманах впервые зафиксировали редкую птицу с "лицом" в форме сердца.
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