Українцям розповіли, чи можна заходити в магазин з собакою та іншими домашніми улюбленцями

Чи можна заходити в магазини з твариною

Багато хто задумується, чи є доречним перебування домашніх тварин в закладах торгівлі, особливо харчовими продуктами. Важливо знати, чи є це порушення законодавства.

Фахівці кажуть, що оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання норм Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів.

Статтею 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" визначено, що люди, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, а також не створювати загрози безпеці людей.

Цим же законом передбачено, що правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

Наприклад, в Києві, згідно з пунктом 5.7 глави 5 Правил утримання домашніх собак та котів, затверджених рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912 не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

Відповідно до частини першої статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил. Протоколи про такі правопорушення мають право складати поліцейські.

Тому рішення про заборону або дозвіл відвідування у супроводі домашніх улюбленців громадських закладів приймають органи місцевого самоврядування.

Що ще заборонено робити

Адвокат зазначила, що забороняється залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо).

Окрім того, закон передбачає, що особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити: