5 порід собак, які мало гавкають та вважаються найспокійнішими
Домашні тварини є джерелом радості та турботи. Коли ми замислюємось про вибір собаки, то часто хвилює питання про шум, який вони можуть створювати. Однак, існують породи, які вважаються найспокійнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pets radar.
Французький бульдог
Такі собаки відомі своїми спокійним та доброзичливим характером. Вони легко контактують з людьми та іншими собаками. Вони грайливі, але не схильні гавкати без необхідності.
Французький бульдог (фото: wikipedia)
Басенджі
Це єдина порода собак, котра не гавкає. Дуже рідко собака цієї породи може видавати різноманітні звуки, що не тільки відповідають якійсь ситуації, але й її настрою: бурмотіння, сміх, фиркання.
Басенджі також є охайними й не мають запаху на своїй шерсті.
Басенджі (фото: wikipedia)
Ірландський сетер
Це дуже добра порода, яка швидко навчається та проявляє себе з найкращої сторони.
Ірландський сетер витончений і гнучкий, має прекрасну стійку, пристосований для полювання на пернату дичину. Дуже поширений домашній собака. Потребує наполегливого, але м'якого дресирування.
Ірландський сетер (фото: wikipedia)
Бульмастиф
Бульмастиф - це спокійний і врівноважений собака, не схильний до необґрунтованої агресії. Собака безмежно відданий своїм господарям, нейтральний стосовно друзів сім'ї та знайомих людей, але насторожений до тих, кого не знає.
Гавкає собака лише у виняткових випадках, попереджаючи про свою присутність, якщо сторонній його не бачить.
Бульмастиф (фото: wikipedia)
Пшеничний тер’єр
Ще одна собака, яка не гавкає без причини. Якщо їх виховувати, то вони не повинні створювати жодних проблем.
Зокрема, якщо вони будуть брати участь у всьому, що ви робите, вони стануть надійними товаришами. Вони не дадуть вам розслабитися, іноді погано поводячись, але, як правило, вони в гарному настрої. Вони швидко навчаються, але, як і більшість тер'єрів, вони можуть бути впертими.
Пшеничний тер’єр (фото: Getty Images)
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