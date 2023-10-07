5 порід собак, які мало гавкають та вважаються найспокійнішими

Домашні тварини є джерелом радості та турботи. Коли ми замислюємось про вибір собаки, то часто хвилює питання про шум, який вони можуть створювати. Однак, існують породи, які вважаються найспокійнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pets radar .

Французький бульдог

Такі собаки відомі своїми спокійним та доброзичливим характером. Вони легко контактують з людьми та іншими собаками. Вони грайливі, але не схильні гавкати без необхідності.

Французький бульдог (фото: wikipedia)

Басенджі

Це єдина порода собак, котра не гавкає. Дуже рідко собака цієї породи може видавати різноманітні звуки, що не тільки відповідають якійсь ситуації, але й її настрою: бурмотіння, сміх, фиркання.

Басенджі також є охайними й не мають запаху на своїй шерсті.

Басенджі (фото: wikipedia)

Ірландський сетер

Це дуже добра порода, яка швидко навчається та проявляє себе з найкращої сторони.

Ірландський сетер витончений і гнучкий, має прекрасну стійку, пристосований для полювання на пернату дичину. Дуже поширений домашній собака. Потребує наполегливого, але м'якого дресирування.

Ірландський сетер (фото: wikipedia)

Бульмастиф

Бульмастиф - це спокійний і врівноважений собака, не схильний до необґрунтованої агресії. Собака безмежно відданий своїм господарям, нейтральний стосовно друзів сім'ї та знайомих людей, але насторожений до тих, кого не знає.

Гавкає собака лише у виняткових випадках, попереджаючи про свою присутність, якщо сторонній його не бачить.

Бульмастиф (фото: wikipedia)

Пшеничний тер’єр

Ще одна собака, яка не гавкає без причини. Якщо їх виховувати, то вони не повинні створювати жодних проблем.

Зокрема, якщо вони будуть брати участь у всьому, що ви робите, вони стануть надійними товаришами. Вони не дадуть вам розслабитися, іноді погано поводячись, але, як правило, вони в гарному настрої. Вони швидко навчаються, але, як і більшість тер'єрів, вони можуть бути впертими.

Пшеничний тер’єр (фото: Getty Images)