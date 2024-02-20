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Украинцам рассказали, можно ли заходить в магазин с собакой и другими домашними питомцами

Можно ли заходить в магазин с собакой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывают ситуации, когда гуляя с домашним животным, нужно экстренно купить что-нибудь. В Украине в некоторых магазинах к таким покупателям относятся довольно агрессивно.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что важно знать владельцам домашних животных.

При написании использовались следующие источники: Facebook-страница Госпродпотребслужбы и Instagram-страница адвоката Марины Василец.

Можно ли заходить в магазины с животным

Многие задумываются, уместно ли пребывание домашних животных в заведениях торговли, особенно пищевыми продуктами. Важно знать, есть ли это нарушение законодательства.

Специалисты говорят, что операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение норм Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов" относительно гигиенических требований к пищевым продуктам.

Статьей 9 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" определено, что люди, содержащие домашних животных, обязаны соблюдать требования нормативно-правовых актов, а также не создавать угрозы безопасности людей.

Этим же законом предусмотрено, что правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления.

Например, в Киеве, согласно пункту 5.7 главы 5 Правил содержания домашних собак и кошек, утвержденных решением Киевсовета от 25 октября 2007 года № 1079/3912, не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе, объектов общественного питание, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территорию детских и спортивных площадок.

В соответствии с частью первой статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил. Протоколы о таких правонарушениях имеют право составлять полицейские.

Поэтому решение о запрете или разрешении посещения в сопровождении домашних питомцев общественных заведений принимают органы местного самоуправления.

Что еще запрещено делать

Адвокат отметила, что запрещается оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (вблизи остановок, магазинов и т.п.).

Кроме того, закон предусматривает, что лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить:

  • безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным
  • безопасность домашнего животного
  • безопасность дорожного движения при прохождении с домашним животным возле транспортных путей и при их переходе
  • наличие поводка для совершения выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека
  • наличие на домашнем животном ошейника с идентификационными пометками
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