Українцям розповіли, чи дійсно шлунок "розтягується" від переїдання

Чи правда, що шлунок людини може розтягуватися, коли вона переїдає? Чи впливає кількість спожитої їжі на цей орган?

Відповідь на це питання в інтерв'ю РБК-Україна надав відомий фітнес-тренер і нутриціолог, автор найбільшого в Україні проєкту схуднення "Наука та здоровий глузд" Віктор Мандзяк.

Чи може шлунок розтягуватися від їжі?

"Ситість залежить від відчуття насичення, коли ми споживаємо їжу, воно залежить від купи різних факторів, це і гормони, які виділяються в кишечнику, з жирової тканини", - повідомив Віктор.

За словами тренера, наукові дані показують, що дійсно, якщо споживати надмірну кількість їжі, прям наїдатися до відвалу, коли ти вже не можеш дихати, дійсно можна чи розтягнути сам шлунок, чи знизити чутливість цих рецепторів,

"Але по факту, не важко дійти до такого стану, коли ти можеш споживати вже не 700 г їжі до повного насичення, а кілограм. Ти можеш споживати не 700 мл, а літр їжі, щоб відчути себе ситим, і це негативно в довгостроковій перспективі впливає на твою фігуру. Тому дійсно, треба вчасно себе зупиняти", - радить Мандзяк.

Важливо, щоби за столом не було великого різноманіття їжі. Так, одна, дві страви цього абсолютно достатньо, уточнив експерт.

"Важливо їсти повільно, ретельно пережовуючи. Важливо їсти їжу, яку треба пережовувати, бо сучасна їжа, оця гіперсмачна, гіперкалорійна, вона ще дуже зручна для людини, тому що вона тане в роті. Той ж самий шоколад, бургер, це ж майже не треба жувати", - зазначив тренер.