Названо продукт, який реально "спалює жир". Але українці його не їдять

Багато українців думають, що є продукти, які можуть спалювати жир. Чи дійсно це так? Чи існують суперфуди, які допоможуть схуднути?

На це питання в інтерв'ю РБК-Україна відповів відомий фітнес-тренер і нутриціолог, автор найбільшого в Україні проєкту схуднення "Наука та здоровий глузд" Віктор Мандзяк.

Який продукт може спалювати жир?

За словами експерта, будь-який продукт містить в собі калорії. Але все ж таки є один продукт, який може активувати жирову тканину. От тільки українці його не вживають.

"Хоча - ні. Все-таки, якщо говорити про каєнський перець, він містить в собі речовину капсаїцин, яка може активувати буру жирову тканину, в якій жири згорають, утворюючи тепло. Ну, в принципі, такі ефекти можливі. Але це, знову ж таки, це не той звичний продукт, в який ми споживаємо, він дуже гострий", - сказав нутриціолог.

"А якщо говорити про звичайні продукти, то жироспалюючих продуктів, типу як грейпфрут, жироспалюючий чи ананас, такого не існує", - резюмував Віктор.

Які продукти носять славу жироспалюючих

До основних продуктів, які спалюють жир і рекомендуються в мережі тим, хто худне, відносять: вівсянку, кіноа, гречку, перець, сир, квасолю, шпинат, яблука, батат, ягоди годжі, цитрусові, оливки, жирні сорти риби, прянощі.

Не забувайте, що тільки правильне харчування і спорт допоможуть впоратися з проблемою зайвої ваги.