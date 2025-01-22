Названо продукт, який реально "спалює жир". Але українці його не їдять
Багато українців думають, що є продукти, які можуть спалювати жир. Чи дійсно це так? Чи існують суперфуди, які допоможуть схуднути?
На це питання в інтерв'ю РБК-Україна відповів відомий фітнес-тренер і нутриціолог, автор найбільшого в Україні проєкту схуднення "Наука та здоровий глузд" Віктор Мандзяк.
Який продукт може спалювати жир?
За словами експерта, будь-який продукт містить в собі калорії. Але все ж таки є один продукт, який може активувати жирову тканину. От тільки українці його не вживають.
"Хоча - ні. Все-таки, якщо говорити про каєнський перець, він містить в собі речовину капсаїцин, яка може активувати буру жирову тканину, в якій жири згорають, утворюючи тепло. Ну, в принципі, такі ефекти можливі. Але це, знову ж таки, це не той звичний продукт, в який ми споживаємо, він дуже гострий", - сказав нутриціолог.
"А якщо говорити про звичайні продукти, то жироспалюючих продуктів, типу як грейпфрут, жироспалюючий чи ананас, такого не існує", - резюмував Віктор.
Які продукти носять славу жироспалюючих
До основних продуктів, які спалюють жир і рекомендуються в мережі тим, хто худне, відносять: вівсянку, кіноа, гречку, перець, сир, квасолю, шпинат, яблука, батат, ягоди годжі, цитрусові, оливки, жирні сорти риби, прянощі.
Не забувайте, що тільки правильне харчування і спорт допоможуть впоратися з проблемою зайвої ваги.
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