Украинцам рассказали, действительно ли желудок "растягивается" от переедания

Правда ли, что желудок человека может растягиваться, когда он переедает? Влияет ли количество потребленной пищи на этот орган?

Ответ на этот вопрос в интервью РБК-Украина предоставил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука и здравый смысл" Виктор Мандзяк.

Может ли желудок растягиваться от еды?

"Сытость зависит от ощущения насыщения, когда мы потребляем пищу, оно зависит от кучи разных факторов, это и гормоны, которые выделяются в кишечнике, из жировой ткани", - сообщил Виктор.

По словам тренера, научные данные показывают, что действительно, если потреблять чрезмерное количество пищи, прям наедаться до отвала, когда ты уже не можешь дышать, действительно можно или растянуть сам желудок, или снизить чувствительность этих рецепторов,

"Но по факту, не трудно дойти до такого состояния, когда ты можешь потреблять уже не 700 г пищи до полного насыщения, а килограмм. Ты можешь потреблять не 700 мл, а литр еды, чтобы почувствовать себя сытым, и это негативно в долгосрочной перспективе влияет на твою фигуру. Поэтому действительно, надо вовремя себя останавливать", - советует Мандзяк.

Важно, чтобы за столом не было большого разнообразия пищи. Так, одно, два блюда этого абсолютно достаточно, уточнил эксперт.

"Важно есть медленно, тщательно пережевывая. Важно есть пищу, которую надо пережевывать, потому что современная еда, эта гипервкусная, гиперкалорийная, она еще очень удобна для человека, потому что она тает во рту. Тот же самый шоколад, бургер, это же почти не надо жевать", - отметил тренер.