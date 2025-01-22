Кардіо чи силові? Стало відомо, які тренування більш ефективні

При переходу на здоровий спосіб життя багато людей задаються питанням, яка форма фізичної активності буде найбільш ефективною. Що краще - силові тренування чи кардіо?

На це питання відповів відомий фітнес-тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк в новому інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).

Які тренування більш ефективні

За словами експерта, під час кардіотренувань десь на третину спалюється більше калорій. Тоді як силові тренування - це підняття гантель і відпочинок між підходами.

"Кардіо - це безперервна робота, там витрачається трошки більше калорій. Але, як я вже сказав, це не має великого значення, тому що організм намагається це компенсувати", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, коли людина худне, то організму бракує калорій. Тоді він починає шукати калорії в собі. В організмі є два основні варіанти: розщеплювати жирову тканину або м'язову. І зазвичай він робить те й інше.

Головне завдання при схудненні, щоб мати гарний вигляд і бути здоровими - це зберегти мускулатуру. Варто показати мозку, що м'язи спалювати не можна.

Тому варто споживати високу дозу білка, робити незначний дефіцит калорій, дотримуватись здорового сну, мінімізувати стрес та алкоголь.

"Працює біологічне правило: використовуй або втратиш. Для цього нам треба напружувати м'язи, щоб організм бачив, що вони активні, вони нам потрібні", - додав тренер.

Що обирати під час схуднення

Під час кардіотренувань, наприклад, бігу, працюють м'язи ніг в основному. Але це не є дуже високоінтенсивна робота, адже працюють не всі волокна. Тому організм може їх розщеплювати, коли ми худнемо.

Тоді як силові тренування дозволяють активувати всі м'язи тіла і волокна в м'язах. Це основна причина, чому тренер радить робити силові тренування під час схуднення.

Для тих, хто хоче покращити фізичну форму і схуднути, кардіо буде правильним вибором. З іншого боку, для тих, хто хоче скорегувати фігуру і збільшити м'язову масу, більш ефективними будуть силові тренування.