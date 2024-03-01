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Украинцев предупредили о росте тарифов на свет. Из-за этого "взлетит" и другая коммуналка

Пятница 01 марта 2024 11:17
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Украинцев предупредили о росте тарифов на свет. Из-за этого "взлетит" и другая коммуналка Когда вырастут тарифы на свет в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал увеличение тарифов на электроэнергию. По его словам, в 2024 году это может произойти дважды.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Попенко сказал в эфире "Ранок.LIVE", трансляция которого проходит на YouTube-странице "Новини.LIVE".

На сколько "взлетят" тарифы на свет

По словам Попенко, у него есть "инсайды" о тарифах. Он считает, что уже скоро стоимость электроэнергии вырастет.

"Насколько я знаю, есть инсайдерская информация. В Минэнерго рассматривают вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение это сделать еще осенью прошлого года, но политически было не принято решение", - заявил Попенко.

"На сегодняшний день вопрос рассматривается. Возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию будет проведено давжды. Но в первый этап, это 1 мая или 1 июня, тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5-4 гривен", - добавил он.

Украинцев предупредили о росте тарифов на свет. Из-за этого &quot;взлетит&quot; и другая коммуналкаПопенко спрогнозировал повышение тарифов на свет (скриншот)

Как увеличение цен на свет повлияет на другие тарифы

Кроме того, Попенко прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги. Это произойдет из-за того, что увеличится цена на свет.

"Если стоимость электроэнергии для бытовых потребителей вырастет с 1 мая или с 1 июня, это автоматически поднимет стоимость обслуживания многоквартирного дома в среднем на 10-15%", - заявил он.

Напомним, ранее уже стало известно, что ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что цены на мобильную связь в Украине вырастут.

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