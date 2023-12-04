Українців безкоштовно навчатимуть у Стенфордській бізнес-школі. Хто і як може потрапити

Що відомо про проект

Нещодавно стало відомо, що СfE accelerator Українського католицького університету та Стенфордська вища школа бізнесу (Stanford Graduate School of Business) запускають безкоштовну освітню програму для українців.

Програма під назвою Stanford Ignite Ukraine покликана сприяти розвитку українських підприємців, забезпечуючи їх доступом до найкращих навчальних та мережевих ресурсів зі світу бізнесу.

Кому пропонують безкоштовне навчання

Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які:

мають щонайменше три роки досвіду ведення підприємницької діяльності

мають намір щодо масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання

В цілому програма розрахована на 42 українських підприємців.

Мета програми

За словами головного виконавчого директора (СEO) CfE accelerator Івана Петренка, перебування в середовищі Stanford GSB - унікальна нагода для українських підприємців.

Потрапити туди мріють не тільки українці (скріншот: youtube.com/CfE accelerator)

В межах програми вони зможуть "побачити більш широкий ринок, його правила гри, збільшити амбіції, переосмислити та розвинути свої бізнеси".

"Учасники отримають відгуки від інвесторів, експертів і підприємців Кремнієвої долини та стануть частиною спільноти Stanford GSB", - підсумував СEO.

Як відбуватиметься освітній процес

Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме:

чотири тижні онлайн

три тижні офлайн у Stanford Graduate School of Business

При цьому організатори покривають:

вартість навчання

проживання поблизу кампусу

основні логістичні витрати

Територія освітнього закладу (скріншот: youtube.com/CfE accelerator)

Чому саме малий і середній бізнес

На думку міністра економіки Юлії Свириденко, завдяки таким програмам Україна має потенціал "стати країною втілення найамбітніших бізнес-мрій".

"Щоб український малий та середній бізнес ще активніше розвивався, важливо, аби підприємці могли запозичувати міжнародний досвід, поглиблювати свої знання, виходити на новий рівень, і як результат - створювати нові робочі місця та відновлювати економіку України", - наголосила вона.

Свириденко зауважила, що 81,7% всіх зайнятих в бізнесі працюють саме на малих та середніх підприємствах.

"Радію, що крім державних програм підтримки, з'являються також такі важливі ініціативи", - підсумувала вона.

Як потрапити до програми

Подавати заявки на участь у програмі підприємці можуть до 30 грудня 2023 року.

Для цього потрібно ознайомитися з усіма деталями програми, критеріями відбору та заповнити реєстраційну форму на сайті CfE accelerator.

Відбір кандидатів триватиме до 15 січня 2024 року.

А вже з 22 січня триватиме формування групи й підписання усіх необхідних документів із кандидатами.

Основне про програму (скріншот: ucucfe.com.ua)