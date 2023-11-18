Українці можуть безкоштовно навчатися в Австрії: як отримати стипендію на освіту

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн Європи надають різноманітну підтримку та допомогу. Оскільки освіта також значно страждає під час бойових дій, уряди держав-сусідок дають можливість вступити в їхні ВНЗ і здобувати освіту. Так, нещодавно стало відомо, що Міністерство освіти Австрії продовжує стипендії для українських студентів та науковців ще на один рік.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на австрійський ресурс OEAD розповідає, що потрібно для того, аби отримати стипендію.

Важлива інформація про стипендію

Стипендія імені Ернста Маха призначена як для українських студентів, які регулярно навчаються в австрійському університеті, так і для студентів, науковців та дослідників з України, які хотіли б продовжити тут навчання чи проєкти.

Тривалість навчання становить від одного до дев'яти місяців з можливістю продовжити до 21 місяця.

Раніше отримання стипендії було обмежене до кінця лютого 2024 року, проте тепер його продовжили ще на рік. Таким чином усім, хто отримає стипендію до цього часу, її тривалість буде продовжено на один рік.

Розмір стипендії становить 715 євро на місяць.

Хто може подати заявку

Студенти, які закінчують чи готуються до здобуття ступеня бакалавра, диплома чи магістра в Австрії. Навчання на платних курсах післядипломної освіти не фінансується.

Аспіранти, які закінчують докторантуру в Австрії

Аспіранти та постдокторанти, які бажають завершити дослідницьке перебування в Австрії з метою наукової кар'єри та завершили навчання в університеті в Україні після 30 вересня 2020 року

Аспіранти, які до переміщення працювали викладачами в університетах України

Що потрібно для подачі документів

Кожна категорія стипендіатів повинна надати різний пакет документі.

Студенти (бакалавр, диплом, магістр чи підготовчий курс):

підтвердження вступу на навчання в Австрії

підтвердження навчання за поточний семестр чи підтвердження курсу для підготовчого курсу

підтвердження успішно складених іспитів в Австрії в останньому семестрі

Аспіранти, які закінчують докторантуру в Австрії:

підтвердження вступу на навчання в Австрії

підтвердження супервізії від викладача чи постдокторанта в австрійському університеті

Аспіранти та докторанти:

рекомендаційний лист від викладача австрійського університету

підтвердження про закінчення університету в Україні після 30 вересня 2020 року

Постдокторанти:

рекомендаційний лист від викладача австрійського університету

письмове підтвердження про роботу викладачем в українському університеті (включаючи переклад німецькою чи англійською)

Крім того, усі обов'язково повинні надати с кановану копію паспорта чи посвідчення переміщеної особи.

Максимально допустимий вік для подачі заявки - 50 років.