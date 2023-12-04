Украинцев будут бесплатно обучать в Стэнфордской бизнес-школе. Кто и как может попасть

Что известно о проекте

Недавно стало известно, что СfE accelerator Украинского католического университета и Стэнфордская высшая школа бизнеса (Stanford Graduate School of Business) запускают бесплатную образовательную программу для украинцев.

Программа под названием Stanford Ignite Ukraine призвана содействовать развитию украинских предпринимателей, обеспечивая их доступ к лучшим обучающим и сетевым ресурсам из мира бизнеса.

Кому предлагают бесплатное обучение

Программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, которые:

имеют не менее трех лет опыта ведения предпринимательской деятельности

нацелены на масштабирование, развитие инноваций, запуск новых продуктов/услуг, привлечение инвестиций, выход на новые рынки или другие идеи роста

В общей сложности программа рассчитана на 42 украинских предпринимателей.

Цель программы

По словам главного исполнительного директора (СEO) CfE accelerator Ивана Петренко, пребывание в среде Stanford GSB - уникальная возможность для украинских предпринимателей.

Попасть туда мечтают не только украинцы (скриншот: youtube.com/CfE accelerator)

В рамках программы они "смогут увидеть более широкий рынок, правила игры, увеличить амбиции, переосмыслить и развить свои бизнесы".

"Участники получат отзывы от инвесторов, экспертов и предпринимателей Кремниевой долины и станут частью сообщества Stanford GSB", - подытожил СEO.

Как будет проходить образовательный процесс

Обучение начнется в феврале 2024 года и продлится:

четыре недели онлайн

три недели офлайн в Stanford Graduate School of Business

При этом организаторы покрывают:

стоимость обучения

проживание вблизи кампуса

основные логистические расходы

Территория образовательного учреждения (скриншот: youtube.com/CfE accelerator)

Почему именно малый и средний бизнес

По мнению министра экономики Юлии Свириденко, благодаря таким программам у Украины есть потенциал "стать страной воплощения самых амбициозных бизнес-мечт".

"Чтобы украинский малый и средний бизнес развивался еще более активно, важно, чтобы предприниматели могли заимствовать международный опыт, углублять свои знания, выходить на новый уровень, и как результат - создавать новые рабочие места и восстанавливать экономику Украины", - подчеркнула она.

Свириденко отметила, что 81,7% всех занятых в бизнесе работают именно на малых и средних предприятиях.

"Радуюсь, что кроме государственных программ поддержки, появляются также такие важные инициативы", - подытожила она.

Как попасть в программу

Подавать заявки на участие в программе предприниматели могут до 30 декабря 2023 года.

Для этого необходимо ознакомиться со всеми деталями программы, критериями отбора и заполнить регистрационную форму на сайте CfE accelerator.

Отбор кандидатов продлится до 15 января 2024 года.

А уже с 22 января будет происходить формирование группы и подписание всех необходимых документов с кандидатами.

Основное о программе (скриншот: ucucfe.com.ua)