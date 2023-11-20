Українці відповіли, як ставляться до чоловіків, що втекли за кордон

Велика кількість чоловіків поїхали за кордон і кожен з нас розуміє, що при бажанні - це можливо, навіть без особливих привілеїв. Але народ реагує на це по-різному.

Про те, як українці ставляться до чоловіків, які перетнули кордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-репортаж блогера.

Як українці ставляться до чоловіків, які втекли за кордон

Чоловіки, які виїхали за кордон, однозначно зробили свій свідомий вибір й важливо розуміти, що у кожного є свої причини, мета по життю та плани на теперішнє і майбутнє.

Та далеко не всі готові до війни, як морально, так і фізично. Все дуже індивідуально, навіть в таких непростих умовах, в яких ми живемо вже другий рік поспіль.

А життя - це взагалі сукупність щоденних виборів, які й будують наше життя.

Кожна людина у сучасних реаліях ставиться до цього по-своєму, адже у кожного є своя думка та суб’єктивний погляд на ситуацію.

Блогер опитав 6-х людей просто серед вулиці та кожному поставив одне запитання: "Як ви відноситесь до чоловіків, які втекли за кордон?".

"Я не знаю, в кожного свій вибір, я не можу нікого засуджувати", - сказала перша опитана жінка.

Далі у кадр потрапив чоловік, який сам є військовим і він сказав, що дуже погано ставиться до таких чоловіків.

Третій перехожий дав більш конкретну і чітку відповідь:

!Нормально ставлюся до цього, тому що, розумієш, якби тут було нормальне життя, була б робота гідна та оплачувана, тоді так, я нормально ставлюся", - сказав дідусь.

Один чоловік взагалі відмовився відповідати, оскільки не хоче давати відповідь на такі питання. Перехожа жінка сказала, що вона ставиться по-різному до цього. І ще один чоловік просто сказав, що це їхнє право та їхні проблеми.

Тож, думки дуже різняться і кожна людина ставиться до таких чоловіків по-своєму і без агресії, що дуже важливо.