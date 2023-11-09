Які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому

Українці отримують виплати у багатьох країнах Європи, але через те, що вони там перебувають і не ризикують своїм життям. Та тепер деякі країни готові платити ще й за повернення біженців на Батьківщину.

А про те, які країни готові платити українцям гроші за те, що вони їдуть додому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Норвегія

Якщо ви захочете повернутися в Україні, перебуваючи в Норвегії, то зможете отримати 1500 євро. Але є невеликі умови:

ви маєте заздалегідь купити білети в Україну

а також детально описати свій маршрут повернення.

Швейцарія

А ось тим, хто нині живе у Швейцарії, пощастило трохи більше, адже ця країна готова платити від 1-ї тисячі доларів до 4-х тисяч доларів. Все залежить від того, коли саме ви збираєтесь виїжджати з країни.

Але деталі потрібно уточнювати вже на місці та кожному індивідуально.

Ірландія

Поки ірландці не прийняли остаточного рішення щодо виплат тим, хто бажає та збирається повернутися в Україну, але вже заговорили про це. Щоправда, без точної суми виплат.

Велика Британія

Як відомо, британці давно практикують такі виплати у розмірі 3-х тисяч фунтів. Але поки що саме за українців вони не говорять нічого.

Які країни готові платити українцям за повернення додому (фото: Freepik)

Слід зазначити, що кожна з перерахованих країн приймає українців майже протягом 2-х років та допомагає чим може. Десь надають житло, десь виплати, десь певні "плюшки".

Але головним є те, що ці країни дозволяють громадянам країни, в якій триває війна, бути в безпеці та жити майже повним життям, не прокидатися від вибухів серед ночі та продовжувати працювати заради свого майбутнього.

Тож якщо українці таки мають бажання повернутися до рідної країни, є гарна можливість отримати за це фінансову допомогу. За умовою, якщо для тимчасового місцеперебування ви обрали одну з тих країн, що є у списку.