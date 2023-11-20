Украинцы ответили, как относятся к мужчинам, которые сбежали за границу

Большое количество мужчин уехали за границу и каждый из нас понимает, что при желании – это возможно, даже без особых привилегий. Но народ реагирует на это по-разному.

О том, как украинцы относятся к мужчинам, которые пересекли границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-репортаж блогера.

Как украинцы относятся к мужчинам, которые сбежали за границу

Выехавшие за границу мужчины однозначно сделали свой сознательный выбор и важно понимать, что у каждого есть свои причины, цель по жизни и планы на настоящее и будущее.

Но далеко не все готовы к войне как морально, так и физически. Все очень индивидуально, даже в столь непростых условиях, в которых мы живем уже второй год подряд.

А жизнь - это вообще совокупность ежедневных выборов, которые и строят нашу жизнь.

Каждый человек в современных реалиях относится к этому по-своему, ведь у каждого есть свое мнение и субъективный взгляд на ситуацию.

Блогер опросил 6-х человек прямо среди улицы и каждому задал один вопрос: "Как вы относитесь к мужчинам, которые сбежали за границу?".

"Я не знаю, у каждого свой выбор, я не могу никого осуждать", - сказала первая опрошенная женщина.

Далее в кадр попал мужчина, который сам военный и он сказал, что очень плохо относится к таким мужчинам.

Третий прохожий дал более конкретный и четкий ответ:

"Нормально отношусь к этому, потому что, понимаешь, если бы здесь была нормальная жизнь, была бы работа достойная и оплачиваемая, тогда да, я нормально отношусь", - сказал дедушка.

Один мужчина вообще отказался отвечать, поскольку не хочет давать ответы на такие вопросы. Прохожая женщина сказала, что она относится по-разному к этому. И еще один человек просто сказал, что это их право и проблемы.

Мнения очень отличаются и каждый человек относится к таким мужчинам по-своему и без агрессии, что очень важно.