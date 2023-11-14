Українці назвали комфорту суму для проживання на місяць

Кожній людині потрібна певна сума грошей на місяць, щоб прожити до наступного надходження грошей комфортно. Оскільки запити у всіх різні, то і суми люди називали також різні.

А про те, скільки грошей потрібно українцям, щоб прожити місяць, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогера Миколина погода.

Скільки грошей потрібно українцям для того, щоб прожити місяць

За офіційними даними міністерства фінансів - мінімальна заробітна плата в Україні - становить 6 тисяч 700 гривень. Це об’єктивно мало, особливо, враховуючи постійні зростання цін.

Проте деяким людям може комфортно жити цілий місяць й на таку суму, все залежить від умов, обов’язків та запитів.

Столичний блогер вирішив дізнатися у перехожих, на яку суму їм комфортно жити цілий місяць і варто сказати, що відповіді були різними.

Українці назвали суму, на яку їм комфортно жити місяць (фото: Freepik)

Найменша сума, яку називали опитані люди - становить 7 тисяч гривень. Але дівчина проживає у власному будинку в Києві. При цьому заробляє 15 тисяч гривень та ще й відкладає.

Відповідь наступної жінки це - 60 тисяч гривень, але це на всю родину. Жінка має власний бізнес, вона займається салоном лазерної епіляції та має гарний, а головне стабільний дохід.

Ще один чоловік сказав, що мінімум на його родину в місяць потрібно 40 тисяч гривень. Та це за умовою, що вони мають власне житло, за яке не потрібно віддавати половину зарплати

Молода дівчина відповіла, що їй потрібно 12 тисяч гривень. Але це лише на прогулянки та власні потреби, оскільки вона живе з батьками.

Загалом є велика різниця, коли людина витрачає гроші на винаймання житла, адже в такому випадку половина або навіть більша частина суми йде щомісяця на оплату оренди та комунальних рахунків.

Проте й не можна сказати, що тим, у кого є власне житло, але є родина - легше, бо витрати також ростуть з появою дітей.

Та кожен самостійно визначає свій комфорт і знає, на яку суму щомісяця може розраховувати.