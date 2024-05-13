Українці сказали, хто на їх думку краще водить авто: чоловік, чи жінка
Хто краще водить машину, чоловіки, чи жінки - це дуже спірне питання, яким людство вже задається десятиліттями.
Детальніше про те, що думають з цього приводу українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на каналі "Свої. Кривий Ріг".
Хто краще водить авто - чоловіки, чи жінки
Насправді модель поведінки за кермом у жінок та чоловіків дуже різна, але немає жодної статистики, хто водить краще, чоловіки, чи жінки. Все це дуже індивідуально і залежить лише від характеру людини та її навичок, і звісно ж, від досвіду.
Але це досі є спірним питанням, і звичайно, більшість жінок вважає, що кращі вони у водійській справі, а чоловіки вихваляють себе, і це нормально.
Та як все ж таки відповіли українці:
- "Хто краще вчився"
- "Чоловіки, напевно, тому що природою дано"
- "Чоловік, жінка неуважна, скажемо так"
- "Жінка, звісно, жінка. Ми більш акуратні"
- "Жінка, тому що вона мама і вона всіх береже і дуже акуратно керує"
- "Я вважаю, що чоловіки, тому що чоловіки раніше почали вивчати це й у них якось експірієнсу більше, вони там і в гоночки грають, тому в них більша схильність"
- "Чоловік, ну я так вважаю"
- "Жінка, більш охайні"
- "Чоловік. Я думаю, що це закладено так, тому що дівчата вони ляльками граються, а чоловіки машинками у дитинстві"
- "Я думаю, чоловік, у нього більше досвіду"
- "Напевно, чоловік, у моїй родині так"
- "Я думаю 50 на 50, тому що жінки теж гарно водять авто. Я бачив, я їздив з чоловіками, і з жінками, тому я бачив, що є жінки, які теж дуже гарно водять".
Раніше ми розповідали, що українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти.
Також читайте, як українці оцінили рівень демократії в країні.