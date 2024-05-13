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Українці сказали, хто на їх думку краще водить авто: чоловік, чи жінка

Понеділок 13 травня 2024 08:00
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Українці сказали, хто на їх думку краще водить авто: чоловік, чи жінка Хто краще водить авто - чоловіки, чи жінки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Хто краще водить машину, чоловіки, чи жінки - це дуже спірне питання, яким людство вже задається десятиліттями.

Детальніше про те, що думають з цього приводу українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на каналі "Свої. Кривий Ріг".

Хто краще водить авто - чоловіки, чи жінки

Насправді модель поведінки за кермом у жінок та чоловіків дуже різна, але немає жодної статистики, хто водить краще, чоловіки, чи жінки. Все це дуже індивідуально і залежить лише від характеру людини та її навичок, і звісно ж, від досвіду.

Але це досі є спірним питанням, і звичайно, більшість жінок вважає, що кращі вони у водійській справі, а чоловіки вихваляють себе, і це нормально.

Та як все ж таки відповіли українці:

  • "Хто краще вчився"
  • "Чоловіки, напевно, тому що природою дано"
  • "Чоловік, жінка неуважна, скажемо так"
  • "Жінка, звісно, жінка. Ми більш акуратні"
  • "Жінка, тому що вона мама і вона всіх береже і дуже акуратно керує"
  • "Я вважаю, що чоловіки, тому що чоловіки раніше почали вивчати це й у них якось експірієнсу більше, вони там і в гоночки грають, тому в них більша схильність"
  • "Чоловік, ну я так вважаю"
  • "Жінка, більш охайні"
  • "Чоловік. Я думаю, що це закладено так, тому що дівчата вони ляльками граються, а чоловіки машинками у дитинстві"
  • "Я думаю, чоловік, у нього більше досвіду"
  • "Напевно, чоловік, у моїй родині так"
  • "Я думаю 50 на 50, тому що жінки теж гарно водять авто. Я бачив, я їздив з чоловіками, і з жінками, тому я бачив, що є жінки, які теж дуже гарно водять".

Раніше ми розповідали, що українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти.

Також читайте, як українці оцінили рівень демократії в країні.

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Автомобільний рух Чоловіки Жінки Водіння Водії
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