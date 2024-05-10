Українці оцінили рівень демократії в країні

Більшість опитаних (57%) вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною (з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Водночас 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською, ще є 27% респондентів вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

Крім того, у грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера - 32%.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, розбудова демократії в Україні - це тривалий процес, в якому беруть участь усі сторони - від простих громадян до найвищих посадових осіб.

"Україна хоч і не є наразі утвердженою демократією, а її інституції не настільки чудово функціонують, але об’єктивно Україна точно йде шляхом до цього. Можна скільки завгодно критикувати пересічних українців за їх політичну культуру, але за останні 20 років українці двічі потужно продемонстрували прагнення до демократії під час Помаранчевої революції та Революції Гідності", - додав соціолог.

Опитування КМІС проводилися у грудні та в лютому 2024 року серед 1000 респондентів.