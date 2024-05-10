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Українці оцінили рівень демократії в країні

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 11:31
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Українці оцінили рівень демократії в країні Фото: більшість українців вважають устрій в країні демократичним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість опитаних (57%) вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною (з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською, ще є 27% респондентів вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

Українці оцінили рівень демократії в країні

Крім того, у грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера - 32%.

Українці оцінили рівень демократії в країні

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, розбудова демократії в Україні - це тривалий процес, в якому беруть участь усі сторони - від простих громадян до найвищих посадових осіб.

"Україна хоч і не є наразі утвердженою демократією, а її інституції не настільки чудово функціонують, але об’єктивно Україна точно йде шляхом до цього. Можна скільки завгодно критикувати пересічних українців за їх політичну культуру, але за останні 20 років українці двічі потужно продемонстрували прагнення до демократії під час Помаранчевої революції та Революції Гідності", - додав соціолог.

Опитування КМІС проводилися у грудні та в лютому 2024 року серед 1000 респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, у період між 2010 і 2021 роками частка респондентів, які вважали демократію найбільш бажаним типом державного устрою, перебувала в межах 48-56%, а тих, хто віддавав перевагу авторитарному режиму - в межах 18-24%.

Водночас запит на авторитаризм в Україні з початку війни впав удвічі - до 11,5% восени 2022 року.

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