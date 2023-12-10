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Українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти: відповіді вас здивують (відео)

Неділя 10 грудня 2023 22:56
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Українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти: відповіді вас здивують (відео) Українці відповіли, чкільки б хотіли заробляти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

У кожної людини свої потреби і на ці потреби варто заробляти, щоб жити комфортно та мати всі базові та необхідні речі для існування. Проте зарплата та рівень життя у кожного різний.

Про те, яку суму українці хочуть заробляти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-портал Свої в Instagram.

Українці назвали суму, яку хочуть заробляти

Майже кожен дорослий українець має роботу, але у кожного вона різна, відповідно, й заробіток також різний. Хтось живе на 10 тисяч гривень, точніше, виживає, а хтось має 50 тисяч гривень і вважає, що цього замало.

Один з українських порталів вирішив провести опитування серед жителів Кривого Рогу та дізнатися, скільки грошей вони хочуть заробляти для комфортного життя:

  • "30 тисяч, і це як мінімум, щоб зараз можна було вижити", - відповів чоловік.
  • "Чим більше, тим краще, хоча б 5 тисяч доларів на гарне життя", - сказала одна жінка.
  • "50 тисяч, цього буде плюс/мінус достатньо для проживання у нашому місті", - відповів перехожий чоловік.
  • "Тисяч 20 може, бо зараз не можна прожити на менше, не виходить, комуналка, опалення", - сказала дівчина.
  • "Ой, Боже, яке питання, багато, так, родина якщо з трьох людей, то напевно тисяч по 15-20, тисяч 50 тоді на родину", - відповідає жінка.
  • "Тисяч 30-40, думаю, цього достатньо для нормального проживання", - зауважив чоловік.

Далі звучали такі суми, як 100 тисяч гривень, понад 15 тисяч гривень, приблизно 30-40 тисяч, а також неодноразово звучала сума 50 тисяч гривень.

Тобто, виходячи з опитування, менше ніж 20-30 тисяч гривень людям не вистачає для нормального життя, щоб закривати базові потреби, купляти одяг, якісь бажані речі, дозволяти собі різні косметичні процедури, що теж є необхідними для жінок, та, звичайно, прогодувати свої родини гарними і якісними продуктами, які не нашкодять організму.

Раніше ми розповідали про те, що українці відповіли, якою мовою спілкуються вдома.

Також читайте наш матеріал про те, як українським біженцям отримати іпотеку на житло у Британії.

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