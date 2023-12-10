Українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти: відповіді вас здивують (відео)
У кожної людини свої потреби і на ці потреби варто заробляти, щоб жити комфортно та мати всі базові та необхідні речі для існування. Проте зарплата та рівень життя у кожного різний.
Про те, яку суму українці хочуть заробляти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-портал Свої в Instagram.
Українці назвали суму, яку хочуть заробляти
Майже кожен дорослий українець має роботу, але у кожного вона різна, відповідно, й заробіток також різний. Хтось живе на 10 тисяч гривень, точніше, виживає, а хтось має 50 тисяч гривень і вважає, що цього замало.
Один з українських порталів вирішив провести опитування серед жителів Кривого Рогу та дізнатися, скільки грошей вони хочуть заробляти для комфортного життя:
- "30 тисяч, і це як мінімум, щоб зараз можна було вижити", - відповів чоловік.
- "Чим більше, тим краще, хоча б 5 тисяч доларів на гарне життя", - сказала одна жінка.
- "50 тисяч, цього буде плюс/мінус достатньо для проживання у нашому місті", - відповів перехожий чоловік.
- "Тисяч 20 може, бо зараз не можна прожити на менше, не виходить, комуналка, опалення", - сказала дівчина.
- "Ой, Боже, яке питання, багато, так, родина якщо з трьох людей, то напевно тисяч по 15-20, тисяч 50 тоді на родину", - відповідає жінка.
- "Тисяч 30-40, думаю, цього достатньо для нормального проживання", - зауважив чоловік.
Далі звучали такі суми, як 100 тисяч гривень, понад 15 тисяч гривень, приблизно 30-40 тисяч, а також неодноразово звучала сума 50 тисяч гривень.
Тобто, виходячи з опитування, менше ніж 20-30 тисяч гривень людям не вистачає для нормального життя, щоб закривати базові потреби, купляти одяг, якісь бажані речі, дозволяти собі різні косметичні процедури, що теж є необхідними для жінок, та, звичайно, прогодувати свої родини гарними і якісними продуктами, які не нашкодять організму.
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