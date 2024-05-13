Украинцы сказали, кто по их мнению лучше водит авто: мужчина или женщина

Кто лучше водит машину, мужчины или женщины – это очень спорный вопрос, которым человечество уже задается десятилетиями.

Детальнее о том, что думают по этому поводу украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос на канале "Свои. Кривой Рог".

Кто лучше водит авто - мужчины или женщины

На самом деле модель поведения за рулем у женщин и мужчин очень разная, но нет ни одной статистики, кто водит лучше мужчины или женщины. Все это очень индивидуально и зависит только от характера человека, его навыков, и, конечно же, от опыта.

Но это до сих пор спорный вопрос, и конечно, большинство женщин считает, что лучшие они в водительском деле, а мужчины восхваляют себя, и это нормально.

Как все же ответили украинцы: