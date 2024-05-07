Українці сказали, чи впливають гроші на відчуття щастя (відео)

Гроші - це ресурс, завдяки якому люди можуть дозволити собі все, що завгодно та чи є в цьому щастя? Відповіли українці.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -опитування Khristina Baksa та на порталі Wikipays.

Українці сказали, чи впливають на гроші на відчуття щастя

Щастя - це дуже загадкова річ, оскільки ми можемо відчувати його через якісь дрібниці, а можемо ставати щасливими завдяки масштабним речам, вчинкам, або просто від того, що з нами поряд є класні люди.

Відчуття щастя, воно дуже індивідуальне, тут все залежить від людини та її сприйняття світу. І часто можна почути думку: "Щастя в грошах" або заперечливу: "Щастя точно не в грошах".

Люди діляться, звісно, на два табори, для когось щастя в грошах, а для когось ні. А от чи впливають гроші на відчуття щастя, і що таке щастя взагалі, питання цікаве й українці відповіли на нього так: