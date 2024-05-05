Українці сказали, як ставляться до виїзду за кордон медійних осіб
Через війну українці вирушають на пошуки кращого життя за кордон, але що чекає на них там - невідомо. Медійні люди також їдуть в інші країни, тим самим подають приклад іншим, але яку реакцію це викликає у звичайних громадян - дізнаємося.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування порталу "Новини Твоєї Країни".
Як українці ставляться до виїзду зірок за кордон
Медійні люди можуть собі дозволити поїхати за кордон та будувати там своє нове життя, але якщо самі вони вважають це можливостями, то прості мешканці України можуть вважати такий крок навіть зрадою.
Звісно, ніхто не має права на звинувачення, але врешті-решт, українці мають власну думку з цього приводу і звучить вона так:
- "Негативно, це ж очевидно"
- "Негативно. Для чого виїжджати, чим їм тут не подобається?"
- "Та нормально, якщо допомагають ЗСУ, то проблем не бачу. Ну от це зі Слобоженком розігнали, ну х***я"
- "В загальному плані, я ставлюся до цього погано, чому прості люди не можуть виїхати за кордон, а медійні особистості можуть? У них що, привілеї якісь є? Такі ж самі люди, як ми"
- "Це не найкращий жест з їхнього боку, так би мовити. Та хто я такий, щоб їх судити"
- "В цілому негативно, користуючись професійним становищем, намагаються покинути територію країни, де вони за законом підлягають мобілізації"
- "Це їхнє право, якщо хочуть - виїжджають"
- "Погано, люди повинні підтримувати Україну тут далі, як і всі".
Раніше ми розповідали, чи стали б українки мобілізуватися, якби це стало обов'язково.
Також читайте, куди б українці витратили мільйон гривень.