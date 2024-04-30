Українці сказали, куди б витратили мільйон гривень: відповіді цікаві
Мільйон гривень - це не така вже і велика сума у нашій реальності, адже не факт, що цього вистачить на базові речі - квартиру чи машину, але їх можна витрачати по-різному. А як саме, сказали українці.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Свої. Кривий Ріг.
Куди б українці витратили мільйон гривень
Люди мають дуже різне ставлення до грошей, особливо до великих, когось вони направляють на вірний шлях, а для когось стають причиною марнотратства.
Мільйон гривень - це досить велика сума, але все залежить від того, як нею розпорядитися. Українці мають власну думку, куди можна подіти таку цифру.
Дехто хотів би покращити своє життя, а хтось більше піклується про інших. Все у нашому житті відносно, саме тому і відповіді українців виявились дуже різними, хоча у деяких з них, є спільна мета:
- "Мабуть, на допомогу збройним силам України зараз"
- "Вклав би у криптовалюту"
- "На ЗСУ задонатив би"
- "Не знаю, не думав ніколи"
- "На ЗСУ"
- "Не знаю"
- "На допомогу ЗСУ"
- "На благодійність"
- "Дітям би віддала своїм"
- "Я б витратила мільйон на потреби ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу",
Як бачимо, більшість з опитаних готові пожертвувати таку суму на потреби ЗСУ, адже всі українці мають сильне бажання, аби війна закінчилась якомога скоріше, а гроші можуть допомогти в цьому питанні.
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