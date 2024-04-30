Українці сказали, куди б витратили мільйон гривень: відповіді цікаві

Мільйон гривень - це не така вже і велика сума у нашій реальності, адже не факт, що цього вистачить на базові речі - квартиру чи машину, але їх можна витрачати по-різному. А як саме, сказали українці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -опитування Свої. Кривий Ріг.

Куди б українці витратили мільйон гривень

Люди мають дуже різне ставлення до грошей, особливо до великих, когось вони направляють на вірний шлях, а для когось стають причиною марнотратства.

Мільйон гривень - це досить велика сума, але все залежить від того, як нею розпорядитися. Українці мають власну думку, куди можна подіти таку цифру.

Дехто хотів би покращити своє життя, а хтось більше піклується про інших. Все у нашому житті відносно, саме тому і відповіді українців виявились дуже різними, хоча у деяких з них, є спільна мета:

"Мабуть, на допомогу збройним силам України зараз"

"Вклав би у криптовалюту"

"На ЗСУ задонатив би"

"Не знаю, не думав ніколи"

"На ЗСУ"

"Не знаю"

"На допомогу ЗСУ"

"На благодійність"

"Дітям би віддала своїм"

"Я б витратила мільйон на потреби ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу",

Як бачимо, більшість з опитаних готові пожертвувати таку суму на потреби ЗСУ, адже всі українці мають сильне бажання, аби війна закінчилась якомога скоріше, а гроші можуть допомогти в цьому питанні.