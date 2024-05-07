Украинцы сказали, влияют ли деньги на ощущение счастья (видео)

Деньги – это ресурс, благодаря которому люди могут позволить себе все, что угодно и есть ли в этом счастье? Ответили украинцы.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос Khristina Baksa и на портале Wikipays.

Украинцы сказали, влияют ли на деньги на ощущение счастья

Счастье - это очень загадочная вещь, поскольку мы можем чувствовать его по каким-то пустякам, а можем становиться счастливыми благодаря масштабным вещам, поступкам или просто от того, что с нами рядом есть классные люди.

Ощущение счастья, оно очень индивидуально, здесь все зависит от человека и его восприятия мира. И часто можно услышать мнение: "Счастье в деньгах" или отрицательное: "Счастье точно не в деньгах".

Люди делятся, конечно, на два лагеря, для кого-то счастья в деньгах, а для кого-то нет. А вот влияют ли деньги на ощущение счастья, и что такое счастье вообще, вопрос интересный и украинцы ответили на него так: