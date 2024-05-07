ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы сказали, влияют ли деньги на ощущение счастья (видео)

Вторник 07 мая 2024 07:30
UA EN RU
Украинцы сказали, влияют ли деньги на ощущение счастья (видео) Влияют ли деньги на счастье украинцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Деньги – это ресурс, благодаря которому люди могут позволить себе все, что угодно и есть ли в этом счастье? Ответили украинцы.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос Khristina Baksa и на портале Wikipays.

Украинцы сказали, влияют ли на деньги на ощущение счастья

Счастье - это очень загадочная вещь, поскольку мы можем чувствовать его по каким-то пустякам, а можем становиться счастливыми благодаря масштабным вещам, поступкам или просто от того, что с нами рядом есть классные люди.

Ощущение счастья, оно очень индивидуально, здесь все зависит от человека и его восприятия мира. И часто можно услышать мнение: "Счастье в деньгах" или отрицательное: "Счастье точно не в деньгах".

Люди делятся, конечно, на два лагеря, для кого-то счастья в деньгах, а для кого-то нет. А вот влияют ли деньги на ощущение счастья, и что такое счастье вообще, вопрос интересный и украинцы ответили на него так:

  • "Счастье - это когда все близки вместе. Сейчас, в настоящее время, все здоровы и живы. Деньги однозначно влияют на счастье. Я думаю, что они влияют и на счастье, и на эмоции, потому что есть много вещей, которые без денег нереально сделать . Считаю, что деньги прямо пропорционально связаны с счастьем, у меня так, не знаю, как там у людей"
  • "Счастье в любви, а деньги - это неважно, это второстепенный пункт человечества"
  • "Нет, но за деньги можно купить яхту и пригласить на нее проституток, например, а я не видел не счастливого человека, имеющего яхту, поэтому да, счастье в деньгах"
  • "Счастье не в деньгах, а в том, чтобы просыпаться с утра и не чувствовать себя плохо".

Раньше мы рассказывали, как украинцы относятся к выезду за границу медиа.

Также читайте, на какие нужды украинцы потратили бы миллион гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Счастье Люди
NEWS
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар